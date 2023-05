Napoli Fashion Week: a ottobre la quarta edizione

A battesimo la quarta edizione di Napoli Fashion Week nella presentazione dell’evento che si svolgerà ad ottobre, che vedrà anche l’introduzione di un Academy School dedicata a giovanissimi stilisti e modelle. Questa è la novità che viene proposta in conferenza, aprendo strada ai giovanissimi con concrete opportunità nel modo del lavoro.

Grazie al programma PCTO, oggi NFW coniuga emergenti e brand con l’obiettivo di creare sinergie e portare Napoli ad essere un nuovo polo della moda. Una squadra perfetta formata da professionisti tra i quali Alessandro Di Laurenzio, patron e art director, Walter Crema, brand manager referente con i brand che hanno aderito al progetto, Antonio Cernicchiara, responsabile del neo concorso Miss Napoli Fashion Week con la finalità di introdurre su questa importante passerella nuove promesse della moda. A presentare l'evento un volto noto di questo mondo, Erennio De Vita, affiancato dalla bellissima presentatrice Chiara Cernicchiara e un importante partner quale l’Accademia Liliana Paduano, rappresentata dal direttore Carlo Matthey.

Una conferenza che si è svolta a Pan Palazzo delle Arti, con il Comune di Napoli che collabora vivamente con questo progetto rivolto ai giovani. Napoli è da sempre arte, cultura, e pullula di brand, sarti, stilisti e creatori di meraviglie che rendono le strade del capoluogo partenopeo un museo a cielo aperto. E allora perché non utilizzare la moda, che è essa stessa arte, per rilanciare Napoli in questo settore e coinvolgere brand e stilisti emergenti provenienti principalmente dal settore scolastico e accademico e fare di Napoli un punto di attrazione per il Sud e l’intera italia?

Proprio con questa idea nasce il progetto della Napoli Fashion Week, che può contare sul pieno supporto del presidente della quarta Municipalità, Maria Caniglia.

«Napoli Fashion Week - come spiega l’organizzatore, Alessandro Di Laurenzio - inizia già nel 2016 con una mostra itinerante intitolata “L’Unesco sposa la moda”, a cui è seguito un breafing con l’intenzione di portare la moda a Napoli legandola alle nostre location storiche per valorizzarle ulteriormente nel panorama internazionale.

La scelta è ricaduta su Napoli poiché la città è, come già detto, un museo a cielo aperto, già selezionata in passato da stilisti di fama internazionale come Dolce e Gabbana».

In buona sostanza, NFW ha l’intento di riflettere i suoi effetti su tutta l’italia e la sua città con eventi di moda nelle strade principali e location storiche che sono già di per sé una vetrina, come il centro storico, le scale di Napoli, antichi percorsi pedonali, capolavori dell’urbanistica partenopea, che costituiscono uno scenario perfetto per una sfilata.

Alessandro Di Laurenzio ha deciso di circondarsi di giovani per dare loro prospettive concrete e reali unendo la moda all’arte, precisando che l’evento mira ad avere una portata internazionale, tant’è che è nato un partenariato con agenzia di moda estere, brand importanti, forti anche della sinergia che si è creata con le istituzioni.

Un evento di moda e arte che è alla sua quarta edizione nell’ottobre 2023 e che vede nuove prospettive l’introduzione e partecipazione delle scuole affiancate dai maggiori brand per traghettare i neo stilisti nel mondo del lavoro utilizzando il progetto PCTO “alternanza scuola lavoro”. I primi ad aderire a questo progetto come scuole sono l'istituto “Bernini De Sanctis”, il “Sannino De Cillis”, l'“Istituto Superiore di Design”.

I brand che hanno accolto l’invito alla partecipazione del progetto PCTO e partecipanti ad ottobre all’evento sono Elamas Phil, Sarah Chole, Gold Miller, Jenè, By Italian Style, Federica Erre, Annè Urban Fashion, Mc Laurent, Effebi, Naida, Di Biasi, Kamila, Marina Talia, Celye, Dairesy, Mironcè, Le Sarte Del Sole, Miss Bastoncino, GM by Gay MATTIOLO, TLPT Maison Telepathie, ADB69.