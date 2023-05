Augusta Rinaldi, l'influencer curvy di Teggiano sulla copertina de “Il Sole & le Nuvole”

L’influencer, fashion blogger e modella curvy salernitana, Augusta Rinaldi, originaria di Teggiano, sarà sulla copertina del nuovo numero del magazine “Il Sole & le Nuvole”.

Il magazine sarà presentato durante la cerimonia del ventennale di “Voloalto” in programma domani al Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno. Domani dalle 16 è in programma l’evento “VoloOltre! Il sogno continua…”, per il ventennale della Cooperativa sociale “Voloalto” di Battipaglia, che si occupa di inclusione e inserimento sociale e lavorativo delle categorie svantaggiate, in particolare utenti psichiatrici e minori.