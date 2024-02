Milano Fashion Week, Angela dei Ricchi e Poveriin passerella: «Madre, icona, leggenda»

Per i Ricchi e Poveri è un momento felice, grazie alla loro esibizione al Festival di Sanremo 2024 hanno conquistato il cuore del pubblico italiano con la canzone Ma non tutta la vita facendo ballare e cantare tutta la platea dell'Ariston.

Mentre i fan sono in attesa della tournée, oggi c'è stata una sorpresa che è finita su tutti i social riscuotendo grandi applausi: a Milano in questi giorni è in corso la Fashion Week che ha ospitato numerosi eventi e ospiti internazionali, proprio oggi durante lo show di Vivetta, Angela dei Ricchi e Poveri ha sorpreso tutti partecipando all'evento, e non come spettatrice bensì come modella.

Proprio così, Angela Brambati ha sfilato sulla passerella di Vivetta con la sua solita energia e sfoggiando un super sorriso, così lasciando il pubblico senza parole e ovviamente la sua clip è diventata viralissima sui social. «Madre, icona, leggenda»

Angela prendendosi pure la fashion week madre icona leggenda pic.twitter.com/qh2p2MgpGH — OPI | Yes, And? Remix era (@opiquellovero) February 23, 2024

Dopo Sanremo si può dire che Angela sia diventata un'icona agli occhi di tutti, anche dei più giovani, e adesso non può più fare a meno di stupirci e regalarci emozioni.