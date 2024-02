Chiara Ferragni e la separazione, Fedez a Pomeriggio 5: «Ho delle priorità nella mia vita...». Le prime frasi dopo la rottura

Fedez e Chiara Ferragni sono sotto i riflettori per una presunta (e secondo alcuni, già avvenuta) separazione. Il matrimonio da sogno dei Ferragnez sarebbe finito. I due coniugi che per anni sono stati adorati e idolatrati da milioni di fan, ora sembrano nel bel mezzo della loro crisi matrimoniale più grossa, tanto che, stando ad alcune voci, lui se ne sarebbe già andato dall'attico milanese a CityLife. Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque ha ringraziato il rapper per avere rilasciato alcune dichiarazione in merito al periodo delicato e ha, poi, spiegato che il padre Franco era stato avvistato a casa di Chiara, dove si è fermato qualche minuto, salvo poi uscire con i nipotini Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez, amore finito: le dichiarazioni del rapper

Sulla separazione di Chiara Ferragni e Fedez, un giornalista di Pomeriggio Cinque è riuscito a intercettare Fedez a Milano e gli ha chiesto quale fosse la sua situazione in merito alla crisi con la moglie Chiara Ferragni e che cosa ne pensasse dei commenti e delle voci che circolano sul web e che parlano di complotto: una separazione inventata per spostare l'attenzione dal caso Balocco.

Le parole di Fedez a Pomeriggio Cinque

Fedez viene fermato in strada, sotto casa di un amico e saluta l'inviato Michel Dessì di Pomeriggio Cinque, programma di Myrta Merlino su Canale 5, con una stretta di mano. La conduttrice manda in onda quello che Fedez ha detto a Dessì sulla presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni. «Come stai Fedez?», gli chiede l'inviato. «Bene grazie e tu?», risponde lui. Poi la domanda che tutti vorrebbero fargli: «È vera questa storia?».

Il rapper, scocciato, spiega: «Dai ragazzi, secondo voi? Ma secondo voi ha senso che io venga a raccontare a voi i problemi della mia vita? Io non ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei bambini, non rispondere a queste domande. Voi cosa sapete della mia vita, della relazione con mia moglie? Comunque anche se fosse, di certo non rilascerei dichiarazioni in merito al mio privato. Lo so che sono un personaggio pubblico e questo fa parte del gioco ma io non voglio rispondere».

Le parole di Fedez

Infine, a Fedez è stato chiesto se nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 febbraio, sarà presente alla sfilata di Versace a Milano in occasione della settimana della moda.

Il rapper ha risposto: «Certo che ci andrò perché Donatella è una mia grande amica e in questo periodo mi è stata davvero molto vicina». Fedez, poi, è risalito in auto e se n'è andato.