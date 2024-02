«Fedez, è stata Chiara Ferragni a cacciarlo di casa. In queste ore è tornato per parlarle»

Fedez e Chiara Ferragni separati dopo l'ultima lite, il rapper che non vive più sotto lo stesso tetto di moglie e figli, i primi incontri con l'avvocato divorzista. Alla distanza emotiva che negli ultimi mesi vivevano i Ferragnez, apparsa evidente anche dallo pseudo reality trasmesso dai loro contenuti social, si sarebbe aggiunta quella fisica. Anche se nessuno dei due ha dato conferma della rottura, sembrerebbe ormai cosa certa che domenica scorsa il rapper avrebbe lasciato il nuovo attico di CityLife. Per trovare asilo a casa dei genitori, o in un appartamento in affitto per non allontanarsi troppo dalla famiglia. Ma nelle ultime ore ha cominciato a circolare un nuovo dettaglio sulla separazione (forse solo momentanea): a cacciare Fedez di casa sarebbe stata Chiara.

Fedez cacciato di casa

Se nell'annunciare lo scoop Dagospia aveva fatto intendere che la decisione di abbandonare il tetto coniugale fosse scaturita da Fedez che le avrebbe rinfacciato i recenti problemi legali e le ripercussioni di questi sulla sua carriera, a quanto pare il rapper avrebbe subito la decisione di Chiara Ferragni.

A scriverlo è il settimanale Oggi, che aggiunge come Federico Lucia stia vivendo «con grande sofferenza» la scelta della moglie. Eppure, fonti vicine alla coppia nelle ore successive all'annuncio della separazione sostenevano che l'influencer non fosse «preparata» a vedere il marito andare via di casa e che «ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria».

L'incontro

Che possa trattarsi di una «pausa di riflessione» non è da escludere del tutto. Sempre stando al settimanale, Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero incontrati proprio nelle ultime ore per un chiarimento faccia a faccia avvenuto in casa loro. Tra le ipotesi, anche quella che - una volta diventato impossibile nascondere la separazione - i due stiano decidendo come affrontare la situazione a livello mediatico.

L'ultimo avvistamento



Ma se la data del "trasloco" di Fedez da casa è stata indicata in domenica 18 febbraio, c'è chi sostiene di non vederlo in zona da molto tempo prima: «Sono tre settimane che non vedo più Fedez. Prima lo vedevo spesso mentre passeggiava al parco che si trova qui, nel centro del quartiere, era solo o con il cane. Ora invece non si vede più nessuno, sembra essere sparito», ha rivelato all'Adnkronos un edicolante del quartiere CityLife a Milano, dove si trova l'attico dei Ferragnez.

L'avvocato

Tra le indiscrezioni, anche quella che vuole Chiara già in contatto con la più famosa avvocata matrimonialista d'Italia, alla quale avrebbe chiesto un parere in merito all'affido dei figli. Ciò che è sicuro è che sia lei sia Fedez abbiamo più di ogni cosa a cuore il futuro di Leone e Vittoria, e che faranno il possibile per preservare la loro serenità.