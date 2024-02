Gf, Beatrice parla dei messaggi dall'esterno: Alfonso Signorini tronca subito il discorso

Fanno discutere certe osservazioni di Beatrice Luzzi nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 19 febbraio, nel corso della quale ha parlato chiaramenti di certi messaggi dall'esterno giunti forse a qualche altro concorrente presente come lei nella casa più spiata d'Italia. Ma, più che le parole di Beatrice, a catturare l'attenzione dei telespettatori è stata la maniera in cui Alfonso Signorini ha gestito la situazione, deviando il discorso dalle velate accuse dell'attrice romana e, di fatto, chiudendo il discorso senza affrontare veramente l'argomento. Ma cosa avrà mai provocato questa reazione di Beatrice? E, soprattutto, per quale motivo Alfonso Signorini ha risposto in questa maniera? Andiamo a scoprirlo insieme.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben