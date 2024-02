Harry, il grande gelo con William: costretto a dormire in hotel a Londra dopo l'incontro (breve) con Re Carlo. Verso il ritorno negli Usa?

La notizia del cancro che ha colpito Re Carlo, il volo improvviso dagli Stati Uniti, il ritorno a Londra, l'incontro con il papà. I due giorni di Harry sono stati intensi, ma non hanno incluso una reunion con il fratello William. Tra loro il gelo non si è sciolto. E all'orizzonte non si intravedono sviluppi in tal senso. Il principe "in esilio" ha viaggiato 11 ore dalla California per vedere suo padre, un incontro di 45 minuti dopo la diagnosi di cancro che ha messo in ansia tutta la Gran Bretagna.

Re Carlo, la malattia mette in moto il protocollo per la morte (come quello della Regina Elisabetta): cosa prevede

Il gelo con William

Mentre la corsa transatlantica di Harry ha fatto sperare in un progetto di guarigione delle ferite con la sua famiglia, tra il Duca del Sussex e il fratello William non c'è stato «alcun segnale» di una possibile reunion. L'esperto reale Phil Dampier ha espresso a MailOnline i suoi pensieri sulla prospettiva che Harry e Charles si incontrino di nuovo. «Non credo che nessuno lo sappia al momento, nemmeno loro stessi. È un primo passo, una sorta di incontro per rompere il ghiaccio. Harry era ansioso di scoprire le condizioni fisiche e morali del Re e da lì partire per recuperare il rapporto», ha detto Dampier. «La cosa più importante è che al suo ritorno in California nessuna di queste conversazioni sia resa pubblica - ha proseguito - se qualcosa dovesse trapelare, si tornerebbe al punto di partenza e ciò farebbe saltare ogni possibilità di riconciliazione con William che non credo sia disposto a perdonarlo in questo momento».

Il possibile incontro

Nel frattempo, la corrispondente reale della BBC Daniela Relph ha affermato che le possibilità di una riconciliazione tra William e Harry rimangono improbabili data la loro faida in corso. «È un rapporto tra fratelli che sembra ancora incredibilmente rotto. Non sappiamo se le due parti si siano mobilitate in qualche modo, se ci sia stato qualche tentativo di trovare una tregua. Allo stato attuale delle cose non sembra esserci alcun segno di ciò», ha detto a Radio 4. «Questo va letto come un segno dello stato della loro relazione, niente nel diario ci dice che si possano incontrare mentre Harry è nel Regno Unito».

La notte in hotel

Il principe Harry «avrebbe accettato volentieri» un ricongiungimento con William.

Tuttavia, non avendo più una dimora a Londra dopo esser stato "sfrattato" da Frogmore Cottage, ha «passato una notte in un hotel della City», affermato i giornali britannici. Anche se Harry e il Principe di Galles non sembra abbiano intenzione di incontrarsi durante il soggiorno del Duca, resta inteso che l'amico comune Mark Dyer - che è stato mentore dei principi dopo la morte di Diana - potrebbe fare da ponte tra i fratelli. Si ritiene che William, 41 anni, rimanga concentrato nel prendersi cura di sua moglie Kate, che si sta riprendendo dall'intervento addominale e sta prendendo un congedo prolungato dai doveri pubblici fino a dopo Pasqua.

Il ritorno in California

Non è previsto che Harry resti a Londra a lungo ed è pronto a tornare nella sua casa di Montecito in California, che condivide con la moglie Meghan Markle e i suoi due figli, Archie e Lilibet. Si prevede che il Duca raggiungerà Meghan in Canada la prossima settimana per un evento per commemorare un anno fino agli Invictus Games di Vancouver e Whistler.

Il ritorno di William in pubblico

Il principe William riprende oggi gli impegni pubblici - dopo la pausa per l'intervento all'addome e il ricovero della moglie Kate, che ora affronterà un lungo periodo di convalescenza - per garantire la sua presenza in un momento di grande difficoltà per la monarchia britannica a causa dalla malattia di re Carlo III, trasferitosi ieri da Londra alla residenza di Sandringham nel Norfolk, Inghilterra orientale, per riposarsi in seguito al primo trattamento contro il suo non precisato tumore. È previsto che l'erede al trono consegni alcune onorificenze nel castello di Windsor, inclusa quella di membro dell'Ordine dell'impero britannico (Mbe) alla ex campionessa della nazionale di calcio femminile inglese Ellen White, che nel 2022 ha concluso la sua carriera dopo una serie di grandi successi. In serata il principe prenderà parte al gala annuale di raccolta fondi della London Air Ambulance nel centro di Londra.