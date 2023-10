Caivano, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini in visita domani

A Caivano, dopo la visita del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha firmato un importante protocollo d’intesa con le sei scuole presenti sul territorio tesi alla realizzazione di vari progetti educativi, formativi e di supporto psicologico (anche per le famiglie), pure nel periodo estivo, arriverà domani il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

La rappresentante del governo Meloni incontrerà il commissario di Governo, Fabio Ciciliano e visiterà il centro sportivo “Delphinia” di via Necropoli. Successivamente Bernini si recherà al liceo statale Niccolò Braucci di piazza Plebiscito, diretto dal preside Claudio Mola.

In programma, nell’ufficio del commissario Ciciliano, un incontro con i rettori dell’Università e i direttori e presidenti AFAM dell’area campana, Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, che includono le Accademie di Belle Arti Statali, le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, l’Accademia Nazionale di Danza, Istituti Superiori di Studi Musicali (Conservatori di Musica e ex Istituti Musicali Pareggiati), Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e le Istituzioni autorizzate al rilascio di titoli AFAM.