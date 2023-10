Il ministro Valditara a Caivano: «Subito 20 nuovi docenti, lo Stato è qui sarà sempre al vostro fianco»

«Questo è il decreto che ho firmato. Venti docenti in più per Caivano e manteniamo la promessa fatta». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che oggi è impegnato nella visita di sei scuole del comune a nord di Napoli.

La prima tappa è stato al terzo istituto comprensivo del Parco Verde dove il ministro ha annunciato che agli allievi saranno assegnati 100 tablet. «Lo Stato è qui sarà sempre al vostro fianco perché è più forte di qualsiasi altra avversità», ha proseguito il ministro.

«Noi vogliamo portare cultura e benessere in queste aree che sono state a lungo dimenticate», ha detto il ministro parlando con I giornalisti a margine della visita.

Il ministro è stato accolto dal dirigente Bartolomeo Perna che ha detto: «Oggi finalmente ci sentiamo meno soli». «Noi con questa nostra iniziativa, con Agenda Sud, puntiamo sulla scuola e sull'istruzione - ha proseguito - ora abbiamo la straordinaria occasione di determinare il riscatto del Mezzogiorno che è una terra meravigliosa che ha tutto il diritto di poter crescere nella serenità.

Noi crediamo in questi ragazzi meravigliosi che sono il futuro dell'Italia».

Per il ministro non da ultimo è necessario «parlare con le famiglie» per portare a scuola «quei bambini che non vanno a scuola» e «l'inizio della stagione del riscatto» quando «la scuola sarà protagonista».