Caivano, il sottosegretario Mantovano: «Proveranno a rovinare il nostro lavoro ma non ci riusciranno»

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al termine del sopralluogo dei lavori di bonifica alla palestra Delphinia, al Parco Verde di Caivano dove recentemente si sono consumate le violenze ai danni delle due cuginette.

I lavori erano stati annunciati il 31 agosto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della visita al Parco Verde.

«L'intenso contrasto alla criminalità sta passando sia attraverso le cosiddette operazioni ad alto impatto, più unità di polizia, carabinieri, per rafforzare il controllo del territorio, sia attraverso iniziative giudiziarie mirate quale quella conosciuta e di cui avete dato notizia questa mattina e che fanno venire in luce, ovviamente questa è l'ipotesi investigativa che però ha portato a questi primi risultati, pesanti infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale di Caivano», ha aggiunto Mantovano.

«Entro maggio il centro sportivo Delphinia sarà gestito dalle Fiamme Oro e poi immagino anche dalle società sportive delle altre forze di polizia sia per garantire la qualità della formazione dei giovani che ne fruiranno sia le condizioni di sicurezza. La criminalità proverà a rovinare il lavoro, non ci riusciranno». Così il Commissario alla riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano, a margine della visita del sottosegretario della Presidenza del Consiglio, al centro sportivo Delphinia al Parco Verde.

«Ringrazio per l'attenzione che ha avuto. Quando il 25 agosto ho inviato un messaggio al presidente del Consiglio non avrei immaginato che in così breve tempo saremmo già arrivati qua. Sono stato in questo luogo tantissime volte per denunciare quello che c'era, non si poteva neanche entrare. Già vederlo così pulito nel giro di pochi giorni è una gioia del cuore». Così don Maurizio Patriciello a margine della visita del sottosegretario Alfred Mantovano. «Qua ci sono i soldi degli italiani, i soldi dei poveri.