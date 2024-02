Caivano, semaforo verde per il polo universitario: sorgerà in via Sannitica

A Caivano via libera per il polo universitario, che sorgerà in via Sannitica, all’interno dell’ex impianto industriale Icif. Sono già in atto le interlocuzioni con le facoltà di Scienze infermieristiche, Scienze motorie e Scienze della formazione e per attivare corsi di formazione anche per i giovani non diplomati (tecnici del restauro e per tutte le materie legate alla green factory).

La svolta. La commissione straordinaria che amministra il Comune, formata dal prefetto Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra (viceprefetto) e Maurizio Alicandro (dirigente di II fascia), facendo seguito al lavoro espletato dal commissario per la riqualificazione e risanamento funzionale del territorio del comune di Caivano, Fabio Ciciliano, nominato dalla Premier Giorgia Meloni, ha sbloccato i relativi immobili che 14 anni fa divennero proprietà comunale a seguito della cessione gratuita in attuazione di una convenzione di lottizzazione.

Si tratta, in questo caso, di una lottizzazione in convenzione, realizzata dall’imprenditore Pietro Magri nell‘ex area industriale dell’Icif.

Ora per la realizzazione del polo universitario sarà effettuata la relativa modifica della destinazione d’uso dei locali.

La struttura, oltre ad essere destinata agli studenti e alle studentesse di Caivano, servirà anche per i residenti degli altri territori a nord di Napoli e di Caserta, con l’obiettivo di offrire un nuovo polo universitario a tutti coloro che non riescono ad arrivare nelle grandi città.