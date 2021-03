Compra olio con assegno falso, denunciato

BENEVENTO - E' riuscito a comprare una grande quantità di lattine di olio pagando con un assegno circolare, poi risultato falso. Oltre duemila euro di spesa per poi scomparire nel nulla ai danni di un imprenditore agricolo di Colle Sannita che aveva pubblicato un annuncio di vendita on line. I carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno avviato le indagini riuscendo a risalire al truffatore, un 45enne della provincia di Napoli già noto alle forze dell'ordone, poi riconosciuto grazie alla verifica fotografica compiuta dall'imprenditore che era stato raggirato. Per l'acquirente, che si era spacciato per essere il titolare di una rivendita di generi alimentari, è scattata la denuncia per truffa.

Le indagini, avviate nel dicembre 2020, hanno consentito di accertare che il truffatore si era presentato contattando anche telefonicamente l’imprenditore agricolo, intrattenendo con lui una negoziazione mediante una nota applicazione di messaggistica on-line, relativa ad un annuncio di vendita di olio extravergine di oliva, pubblicato dal malcapitato su un social network, perfezionandone l’acquisto di un gran numero di lattine da 5 litri mediante pagamento di oltre duemila euro con un assegno circolare, risultato contraffatto. Una volta ricevuta la merce, il 45enne si era reso irreperibile. Il comando provinciale dei Carabinieri di Benevento raccomanda massima attenzione nell’effettuare contrattazioni telefoniche, on-line e con persone sconosciute, segnalando tempestivamente ogni situazione sospetta al numero di pronto intervento 112 o alle stazioni presenti sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA