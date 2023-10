De Magistris, archiviata la querela per diffamazione dell'ex sottosegretario Galati

«Ho collezionato in poco meno di trent’anni oltre cento procedimenti giudiziari per avere cercato nelle varie vesti istituzionali che ho ricoperto di attuare la Costituzione. Ringrazio i miei avvocati Elena Lepre e Stefano Montone con i quali abbiamo visto cose in questi anni che vanno ben oltre il limite dell’inverosimile». Così Luigi de Magistris commenta l'esito dell'inchiest ricostruendo tutta la vicenda.

«Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, su conforme richiesta della procura della Repubblica, ha archiviato la querela per diffamazione presentata da Giuseppe Galati, già parlamentare e sottosegretario del governo Berlusconi, indagato nell’indagine “Poseidone” che mi fu sottratta dal procuratore della Repubblica Lombardi. La posizione di Galati, unitamente anche ad altre, fu poi archiviata dopo la revoca dell’indagine avvenuta da parte del Procuratore Lombardi immediatamente dopo che fu noto il coinvolgimento nel procedimento penale dell’allora coordinatore regionale di Forza Italia, nonché parlamentare Giancarlo Pittelli, amico e avvocato dello stesso Lombardi, oggi imputato per mafia nel processo Rinascita Scott le cui indagini sono state coordinate dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri», conclude de Magistris