La Cassazione annulla la condanna di De Magistris per diffamazione

«La Corte di Cassazione, su conforme richiesta del Procuratore generale, oltre che del mio difensore Elena Lepre, ha annullato senza rinvio la condanna per diffamazione, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme e confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, nei miei confronti su querela dell'allora Procuratore aggiunto della Repubblica di Catanzaro Salvatore Murone». È quanto afferma, in una nota, l'ex pm Luigi de Magistris, già sindaco di Napoli. «Durante una puntata della trasmissione Piazza Pulita su La7 - aggiunge de Magistris - avevo raccontato del sistema criminale sul quale avevo lavorato da pm in Calabria, composto da pezzi di politica, magistratura ed altri apparati dello Stato, con il collante delle logge occulte e parlato della sottrazione di alcune delicatissime indagini, in particolare Why Not, impedendomi in tal modo di continuare a svolgere il mio lavoro».

«Avevo descritto - sostiene ancora de Magistris - fatti ed inoltre riferito di sottrazione di indagini non da parte del dottor Murone che non è stato mai citato durante il dibattito. Una condanna incomprensibile sul piano giuridico, cancellata dalla Corte di Cassazione.