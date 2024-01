De Magistris contro Manfredi: «Sui progetti del verde in città continua a raccontare menzogne»

«Il Magnifico Rettore Manfredi con colpevole silenzio ancora non dice chi sono quei benefattori che gli hanno fatto avere quando era professore universitario quasi un milione di euro che indebitamente si è intascato restituendo solo una piccola parte con il silenzio colpevole anche di tanti suoi accompagnatori politici che pure avevano fatto della trasparenza sui soldi pubblici una bandiera». Afferma Luigi De Magistris.

«Però parla “a schiovere” continuando il racconto menzognero di opere fatte e da realizzare. Ad esempio, solo da ultimo perché l’elenco è lungo, sui lavori che finalmente dovrebbero partire nel 2024 per la riqualificazione del Parco Virgiliano e della Villa Comunale. Il Magnifico Rettore in conferenza stampa afferma che sono fondi della città metropolitana, vero, ma omette intenzionalmente di dire che si tratta di fondi che quando ero Sindaco della città metropolitana destinammo per il più grande piano di riforestazione urbana e ripristino del verde e che con enorme e colpevole ritardo Manfredi sta dicendo di voler cominciare finalmente ad utilizzare. Questi sono i tre progetti finanziati dalla mia amministrazione: Riqualificazione di Viale Virgilio €4.079.797,00, Riqualificazione del Parco Virgiliano €1.699.943,00, Riqualificazione della Villa Comunale di Napoli €1.999.977,00» precisa l’ex sindaco di Napoli.

«Quando comincia ad essere troppo il troppo stroppia. Così solerte a triplicarsi lo stipendio, così bravo a nascondere emolumenti indebitamente percepiti, così furbo da nascondere la verità su opere e servizi finanziati, realizzati e da effettuare in città, così lento e incapace ad utilizzare soldi ed opere che gli abbiamo lasciato ed il fiume di denaro pubblico che ha ottenuto da un potere romano compiacente ma che vuole solo nuovamente occupare e saccheggiare la città con i traditori di Napoli. Senza tregua staneremo i nemici della verità e della giustizia». conclude De Magistris.