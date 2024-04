Elezioni Europee, otto le liste presentate al Sud: mancano Fdi e i centristi

Prima giornata di presentazione delle liste nella Corte d’Appello di Napoli. Sono otto le liste che hanno presentato gli elenchi per la circoscrizione Sud alle elezioni europee.

Tra le formazioni dell’arco parlamentare, hanno depositato gli elenchi Forza Italia e Lega per il centrodestra, e Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra per il centrosinistra. Mancano ancora le liste di Fratelli d’Italia e delle compagini centriste di Azione e di Stati Uniti d’Europa che unisce Italia Viva e +Europa che potranno consegnare oggi la documentazione. I primi a consegnare la lista, invece, sono stati gli attivisti di “Libertà”, il movimento guidato dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Hanno consegnato la documentazione e gli elenchi anche Alternativa popolare, guidata dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, e la lista “Partito animalista - Italexit”.

Il centrodestra

Forza Italia è stata tra le prime a presentare la lista. Sono il vicepremier Antonio Tajani, l’uscente Isabella Adinolfi e il capodelegazione degli azzurri a Strasburgo Fulvio Martusciello a guidare la lista. Tra gli uscenti ci sono anche Lucia Vuolo e Alessandra Mussolini. In lista anche Sonia Palmeri, ex assessore regionale con Vincenzo De Luca, il senatore Raffaele De Rosa (eletto con il M5S e passato con Fi), il presidente dell'Avellino Calcio, Angelo Antonio D'Agostino, e Barbara Ricci, candidata alle ultime Regionali nella lista Liberal Democratici Moderati, a sostegno di Vincenzo De Luca. Poco prima del rush finale, invece, il senatore Gianluca Cantalemessa consegna le liste della Lega. Confermata la presenza del generale Roberto Vannacci come capolista e di Aldo Patriciello, europarlamentare uscente eletto con Forza Italia. In lista anche l’ex commissario campano del partito Valentino Grant, la consigliera regionale Carmela Rescigno, il sannita Raffaele Barone ed Angela Russo.

Il centrosinistra

Intorno alle 13 sono state consegnate dal coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle i documenti della formazione pentastellata. A guidare la lista c’è l’ex capo dell’Inps Pasquale Tridico. In lista anche il prorettore dell'università di Salerno Maurizio Sibilio e l'imprenditrice Maura Sarno, ex assessore comunale ad Avellino. Corre per il Parlamento europeo anche Laura De Vita, storica attivista del Movimento e caposegreteria di Roberto Fico, quando era presidente della Camera. Intorno alle 18 arriva anche la lista del Pd. Nessuna sorpresa rispetto alle anticipazioni. La giornalista Lucia Annunziata, il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno formano il cappello di lista. Nell’elenco anche l’ex senatore Sandro Ruotolo, l'ex 'sardina' Jasmine Cristallo, l'ex deputato Lello Topo e Nicola Campanile, in quota “Per le Persone e la Comunità”. Anche l’Alleanza Verdi-Sinistra ha consegnato le sue liste. In lizza l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli.