Sgarbi si candida con Fratelli d'Italia alle elezioni Europee: «Ho firmato l'accettazione»

«Ho firmato l'accettazione» della candidatura, «oggi vado a capire quale è la circoscrizione scelta per me». Così Vittorio Sgarbi. Ci sarà anche lui i in lista con Fratelli d'Italia per le prossime europee. Ha « accettato la candidatura, dopo aver discusso nel tempo con La Russa, Donzelli e la stessa Meloni». «Adesso vedremo il da farsi, e dove sarò candidato», dice infine rimandando a una prossima conferenza stampa.

«La volontà di candidarmi è stata dei vertici del partito, di Meloni, Donzelli e La Russa, con cui ho parlato e a cui ho dato la mia disponibilità». Lo spiega all'ANSA Vittorio Sgarbi, confermando che correrà alle Europee con Fratelli d'Italia, a quasi tre mesi dalle sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura, avvenute il 9 febbraio dopo un colloquio con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.