​Gaetano Manfredi sindaco di Napoli: «Il centrosinistra vince solo col campo largo»

«Lavorare sul campo largo è l'unica cosa possibile». A dirlo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ospite oggi a Palazzo di Città, a Salerno, dell'assemblea regionale Anci. «Se oggi vediamo i sondaggi ci accorgiamo che il centrosinistra ha due forze politiche importanti: il Partito Democratico e il M5S che si dividono la larga parte dell'elettorato. Per poter vincere - ricorda Manfredi - devono stare insieme e per stare insieme non bisogna sommare le percentuali ma bisogna avere un progetto politico comune, avere una proposta di governo comune. Si parte all'opposizione ma poi bisogna creare una alternativa di governo. Sono due cose molto diverse».

Inevitabile la domanda (e la risposta) sul terzo mandato di Vincenzo De Luca a Salerno: «Credo che il nostro obiettivo debba essere che il centrosinistra vinca le elezioni.

Noi veniamo da una lunga tradizione di governo di centrosinistra in regione. Mettiamo al centro la vittoria delle elezioni, poi chi sarà più in grado di farle vincere, quello deve scendere in campo».