Caivano, la Regione stanzia 5 milioni e mezzo di euro per l’ingresso nel mercato del lavoro

La Regione Campania ha approvato un decreto che stanzia 5 milioni e mezzo di euro, destinati ad incentivare la qualificazione e l’ingresso nel mercato del lavoro dei cittadini di Caivano.

Il provvedimento prevede aiuti per le aziende che assumono per progetti di formazione lavoro e di autoimpiego.

Pertanto, per gli incentivi alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato, sono stati stanziati due milioni e mezzo di euro, mentre per il sostegno alla formazione pratica in azienda l'investimento è di un milione e mezzo di euro.

Inoltre, per gli incentivi alla creazione di imprese è stata prevista la dotazione di 25mila euro a persona per un totale di un milione e mezzo di euro.

Le misure adottate dal Palazzo di Santa Lucia, destinate esclusivamente ai residenti della città Caivano, erano state preannunciate dal presidente Vincenzo De Luca, nel corso dell’inaugurazione dello “Sportello Lavoro”, aperto nella zona Asi di Pascarola.