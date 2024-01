Brusciano, furto di fauna protetta: denunciato 60enne

I dieci esemplari di cardellini ( carduelis - carduelis) erano detenuti in gabbia anguste tutti privi di anello identificativo in violazione della legge 157/1992, vale a dire detenzione illecita di fauna protetta.

A scoprirli sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano, unitamente a militari della stazione CC di Brusciano e a personale Lipu, nell'ambito della campagna fauna sicura, in agro del comune di Brusciano, nella disponibilità di un 60enne residente a Somma Vesuviana.

L’uomo, infatti, è stato sorpreso, in seguito a perquisizione domiciliare, in possesso dei cardellini ed è stato denunciato anche per furto venatorio oltre per detenzione illecita di fauna protetta.

Subito dopo il sequestro, i cardellini sono stati liberati in aperta campagna dagli stessi militari