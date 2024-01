Torre del Greco, casa occupata abusivamente e poi distrutta

Pareti divelte, buchi nei muri, scritte con lo spray ovunque. È finita così l'occupazione abusiva di un immobile che, dopo una lunga battaglia, è stato restituito alla legittima proprietaria.

La vicenda, avvenuta a Torre del Greco, viene portata alla luce dal deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Per la proprietaria della casa occupata senza titolo, oltre al danno si è aggiunta anche l'atroce beffa.

«Ho avuto questo appartamento in eredità da mio padre.

«Vengono tutelati più gli occupanti abusivi che i proprietari degli appartamenti o i leggimi assegnatari e questa è una cosa sulla quale non ci capacitiamo e per cui ci battiamo da anni - dice il deputato - Qual è il prezzo da pagare per avere un pò di giustizia? Una casa distrutta? I ricordi di una vita mandati un fumo? Noi continueremo a stare dalla parte delle vittime».