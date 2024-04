Napoli, Daniela Ioia e Antimo Casertano a bordo di Msc World Europa con lo spettacolo «Facimme ‘e cunti»

Lunedì 22 aprile alle 14.45 torna l’appuntamento con «Mare d’Incontri», la serie di spettacoli e appuntamenti culturali che Msc Crociere offre gratuitamente alla cittadinanza, mettendo a disposizione un palco suggestivo e insolito affacciato sulla città.

A bordo di Msc World Europa, che torna a Napoli per trascorrere tutta la stagione estiva, saliranno Daniela Ioia e Antimo Casertano per dare il via a uno spettacolo che trasporterà gli spettatori nel meraviglioso e incantato mondo del Cunto de li cunti di Giambattista Basile.

«Facimme ‘e cunti» è infatti una trasposizione originale, basata sulla famosa opera di Basile, scritta da Antimo Casertano, già apprezzato autore e interprete teatrale, protagonista di produzioni di successo come Fronte del porto, al fianco di Alessandro Gassmann, o La Paranza dei bambini tratta dal romanzo di Roberto Saviano e autore di una interessantissima storia legata all’Italsider di Bagnoli dal titolo Mare di ruggine. Ad affiancarlo in scena la compagna di vita e di lavoro Daniela Ioia, già apprezzata in Gomorra e in Nostalgia e Il Sindaco del rione Sanità di Mario Martone, oggi protagonista di un «Posto al Sole» nei panni di Rosa Picariello.

Lo spettacolo porta in scena una storia «familiare»: un marito e sua moglie alle prese con il loro pargolo che non vuole saperne di dormire.

I due genitori, hanno provato in tutti i modi, ma non c’è stato verso, il bambino non accenna a prendere sonno. D’improvviso arriva l’idea: i due genitori decidono di contargli una favola, poi un’altra, poi un’altra ancora. Un gioco e un viaggio tra luoghi fatati d’altri tempi, orchi, fate, giovinotti sciocchi e bestie parlanti.

La performance si inserisce nel ciclo di appuntamenti che la Compagnia offre mensilmente alla cittadinanza, portando a bordo delle sue navi l’arte in diverse declinazioni: teatro, musica, letteratura. Per partecipare è indispensabile prenotarsi QUI.

Msc World Europa sarà a Napoli per la stagione estiva tutti i lunedì con un itinerario nel Mediterraneo Occidentale che toccherà i porti di Messina, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e Genova.

«Con “Mare d’incontri” Msc Crociere intende coinvolgere le comunità cittadine attraverso gli eventi culturali gratuiti, offrendo un palco speciale e insolito che a Napoli si affaccia direttamente su una delle più belle piazze cittadine. Si tratta di una rassegna che sta incontrando notevole gradimento tra i cittadini e che portiamo avanti coinvolgendo a bordo artisti napoletani noti al grande pubblico, come Daniela Ioia e Antimo Casertano», ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc.

Msc World Europa è la nave ammiraglia di Msc Crociere, la prima della flotta della Compagnia ad essere alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile considerato il più pulito al mondo. Dotata di 22 ponti, con i suoi 331 metri di lunghezza, ospita 2.626 cabine e oltre 40.000mq di spazi comuni. La nave offre un vero e proprio mondo di esperienze diverse, andando oltre i confini di ciò che è possibile fare oggi a bordo e stabilendo un nuovo standard per l'industria delle crociere, in termini di design, tecnologie e sostenibilità.

MSC Crociere è il terzo operatore crocieristico al mondo, nonché quello con la flotta più giovane e in più rapida crescita. Leader in Italia, Europa, Sud America, nel Golfo Persico e in Africa meridionale, Msc Cruises offre tutto l’anno itinerari in Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi e Giappone, oltre a crociere stagionali in Sud America, Sud Africa e Medio Oriente. MSC Crociere fa parte della Divisione Crociere del Gruppo Msc, principale operatore di shipping e logistica a livello globale, con oltre 300 anni di tradizione marittima. Msc Crociere dispone di una moderna flotta di 22 navi, che raggiungerà le 25 unità entro il 2027 con l’arrivo di tre nuove ammiraglie «World Class», alle quali si aggiungerà un’ulteriore nave già in opzione, appartenente anch’essa alla World Class. Attualmente la capacità complessiva della flotta è di quasi 90.000 posti letto.