Napoli invasa dai turisti a Pasquetta: lunghe file al Mann, boom anche a Pompei

Napoli invasa dai turisti a Pasquetta.

Non soltanto pienone in Costiera Amalfitana e a Sorrento ma anche nella città partenopea migliaia di visitatori si sono riversati nelle strade alla ricerca dell'arte e della bellezza.

Tra le mete più gettonate il Mann, dove si registrano lunghe file, e le chiese del centro antico.

Non sono mancati disagi come code alle stazioni della Metropolitana e i bagni pubblici chiusi nella centralissima piazza del Gesù.

Nella domenica di Pasqua al Parco archeologico di Ercolano - secondo dati forniti dal sito - sono stati 3.594 gli accessi di turisti e visitatori, tra ticket venduti on line e sul posto in biglietteria. Un risultato positivo reso possibile grazie anche alle condizioni meteo primaverili e all'orario prolungato fino alle 19.30 (ultimo accesso alle 18.00). Molti turisti hanno potuto visitare il 'giardino dei melograni' della Casa del Rilievo di Telefo dove sono state posizionate sdraio e una biblioteca con dei libri, in diverse lingue, da leggere. Fino all'11 aprile sarà possibile visitare la Casa della Gemma, gioiello del Parco archeologico di Ercolano, tra le più famose per i preziosi mosaici pavimentali. Sold out nella giornata di Pasqua al Gran Cono del Vesuvio con 2.310 accessi. "Risultati molto positivi" commenta Raffaele De Luca, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.