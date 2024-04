Pasquetta a Napoli, bagni pubblici chiusi a piazza del Gesù

Piazza Del Gesù, meta turistica, e soprattutto di stazionamento dei bus turistici non prevede l’apertura dei servizi pubblici nel giorno della pasquetta. È scandaloso – il consigliere Pino De Stasio della seconda municipalità - che proprio in un giorno come quello della Pasquetta, i bagni pubblici di piazza del Gesù siano chiusi. Gli unici nell’area Unesco. Credo che sia paradossale ed incredibile».

Una vicenda che ha lasciato perplessi gli stessi residenti. «Ciò che rende questa situazione ancora più incredibile - dice un residente - è il contesto di cui parliamo è piazza del Gesù, un'area che vanta il prestigioso status di patrimonio dell'umanità Unesco.

In un luogo di così grande rilevanza storica e culturale, ci si aspetterebbe che i servizi pubblici fossero mantenuti con la massima cura, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza turistica, invece li ritroviamo chiusi».

Per un esercente del centro antico «È ora che le autorità locali prendano seriamente in considerazione il miglioramento dei servizi pubblici, garantendo che situazioni come la chiusura dei bagni pubblici a Piazza del Gesù durante giorni come questi non si verifichino mai più. L'obiettivo deve essere quello di garantire un'accoglienza ospitale e una esperienza positiva per tutti coloro che visitano questa straordinaria città».