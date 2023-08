Invasione di bovini in piazze e parchi di Baronissi, la paura dei residenti

BARONISSI. «Fanno parte dell’arredo urbano». Usano l'ironia i residenti di Baronissi - nel quartiere Nuova Irno - in riferimento all'invasione di bovini vaganti che, durante le ore notturne, da tempo vengono ritrovati nelle piazze e parchi pubblici.

Un caso non certo nuovo, per il comune della Valle dell'Irno, come dimostrano gli episodi passati. Sprovvisti di microchip, gli animali rappresentano un pericolo per passanti e automobilisti, come più volte accaduto in altre zone del territorio. In particolare lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Gli animali provengono dalle zone collinari e sono riusciti a spngersi, di recente, fino al centro della città, provocando disagio e paura. In particolare, un numero maggiore di bovini è stato visto in piazza Nassiriya.

Non è escluso che per risolvere il problema si pensi ad una task force, come accaduto già in passato, con tanto di controllo e verifica di ogni strada del quartiere, per riportare gli animali nelle loro proprietà. Intanto molti residenti hanno chiesto aiuto al sindaco: «Sono riprese, al quartiere Nuova Irno le passeggiate notturne di bovini - privi di microchip - in trasferta giù dal versante collinare - ha dichiarato il sindaco Gianfranco Valiante - Il problema, di non modesta entità, è stato già rappresentato dal comando di polizia municipale alle autorità e ai servizi regionali e dell’Asl di Salerno.

Interverremo come accaduto, alcuni mesi or sono, ad Antessano», ha spiegato il primo cittadino.