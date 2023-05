Un nuovo episodio di vandalismo all’interno dei bagni pubblici di via Vernieri, in pieno centro a Salerno. Un’amara sorpresa mercoledì sera per gli operatori di Salerno Pulita (società in house dell’ente di via Roma a cui è stata affidata la pulizia dei luoghi). Gli addetti, arrivati sul posto per la chiusura intorno alle ore 20, si sono ritrovati davanti ad un indegno spettacolo: escrementi ovunque, le pareti imbrattate con scritte di colore nero e vernice ovunque, tra pavimento e piastrelle. Ma non solo, uno dei wc è stato rotto insieme ad uno dei lavandini presenti all’interno degli ambienti. Una storia che si ripete ciclicamente e non solo in via Vernieri ma anche all’interno dei bagni di Fratte, del lungomare e della villa comunale, seppur in maniera diversa e non ai livelli delle condizioni critiche in cui, spesso, viene ritrovato proprio quello oggetto di nuovo sfregi. Mercoledì sera, le operatrici a cui erano state affidate le pulizie sono state anche costrette a chiudere i bagni e ad andare via data la presenza di persone poco affidabili in zona che avrebbero minato la loro sicurezza. Una squadra è ritornata sul posto ieri mattina, alle ore 6.30, provvedendo a ripulire il tutto e a ripristinare la funzionalità dei bagni. Circa un anno fa, un episodio simile, dopo la manifestazione del Primo Maggio nel cuore della città. In quel caso ad essere preso di mira fu il bagno della villa comunale: «Un atto di vandalismo che non ha alcuna spiegazione logica ma che ha creato un danno economico ed un disagio ai tanti visitatori della nostra città - scrissero un anno fa sul profilo facebook della società - I nostri operatori sono stati costretti a chiudere uno dei bagni riservati agli uomini all’interno dei giardini della villa. Speriamo di poter ripristinare al più presto il servizio e di individuare l’autore dell’ignobile gesto».

AI MUTILATI

Non è la prima volta che anche la zona, nei pressi di via Carmine, viene presa di mira e soprattutto il luogo messo nella piena disponibilità di tutti i cittadini viene deturpato da incivili. Il quartiere sembra essere abbandonato a se stesso, soprattutto durante le ore serali e notturne, come spesso denunciato dai residenti costretti a trovare strade alternative per evitare anche le aggressioni da parte di tossicodipendenti che sostano in zona. Ma un altro caso di inciviltà ha fatto storcere ieri il naso ai cittadini. Sembrerebbe, infatti, che in zona Mutilati sia scomparso il contenitore utile alla raccolta delle deiezioni canine. Alcuni cittadini avrebbero segnalato la cosa sui social, in attesa che si possa recuperare il contenitore (munito anche di dispositivo per la segnalazione del riempimento) che aveva finalmente lasciato tutti d’accordo e soprattutto i marciapiedi puliti e in ordine, nel rispetto dei residenti che seguono le regole: «Un piccolo gesto di civiltà per questo rione completamente abbandonato - scrive una cittadina - chi può ci faccia restituire il contenitore».