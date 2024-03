Napoli si prepara alla due giorni di Pasqua e Pasquetta. Tra musei aperti, tour gastronomici, chiese, tennis e Lego. Nei luoghi simbolo della città si allunga l'elenco degli eventi per accogliere i circa 200mila visitatori attesi fino a martedì. Sul fronte della sicurezza, saranno intensificati i controlli nei punti critici della città. Per quanto riguarda i trasporti, è stato rinforzato il servizio di taxi. Oggi dalle 13 circa il trasporto pubblico sospenderà il servizio per circa 4 ore.

L'arte

Partiamo dai musei e dai siti archeologici, tutti aperti oggi e domani (a pagamento), da San Martino alla San Giacomo degli Spagnoli. Novità a Pompei, l'area espositiva di alcuni calchi di vittime dell'eruzione, rinvenute nei pressi della Porta di Nocera. Aperti anche gli scavi di Ercolano e la Reggia di Caserta. Per le scampagnate, da ieri è stata riattivata la funivia panoramica del Monte Faito, che si aggiunge ai tour organizzati sul Vesuvio da Econote. Tornando nel centro di Napoli, l'offerta culturale è ampia: Tolkien a Palazzo Reale, Caravaggio (con Il martirio di Sant'Orsola alle Gallerie d'Italia,Le sette opere di misericordia al Pio Monte,La Flagellazione di Cristo a Donnaregina e La presa di Cristo all'Archivio storico del Bando di Napoli). La Cappella Sansevero del Cristo Velato, che resterà aperta un'ora e mezza in più del solito (cioè fino alle 20.30), è come al solito sold-out. Al Mann sono esposti i preziosi bronzi di San Casciano e c'è una mostra gratis al Cellaio di Capodimonte (Napoli explosion). Quanto ai tour religiosi, domani partirà Stasera, Duomo!.

Gli eventi

Al Tennis Club, oggi, ci sarà la finalissima del challenger Atp. Per i più piccoli, all'Edenlandia è allestito un villaggio con animatori aperto anche oggi. Per gli appassionati dei mattoncini, c'è il Brick Live Lego all'Arena Flegrea. Oggi e domani a Città della Scienza, ci saranno rispettivamente il laboratorio interattivo “La schiusa” e una festa a tema pasquale col mago scienziato Pakos. Sempre per Pasquetta, al via un tour di Destinazione Donna, Fede e mistero, con partenza da Piazza del Gesù alle 10. Due appuntamenti di Vedi Napoli e poi Mangi, kermesse promossa dall'assessorato comunale al Turismo: oggi, alla Sala del Lazzaretto, “Casatiello tra dolce e salato” alle 11 con Antonio Puzzi e lo chef Antonio Liguori. Domani, sempre alle 11, “La Pastiera" a Santa Maria in Gerusalemme” con Marino Niola, Patrizio Rispo e Anna Chirico. Le prenotazioni in ristoranti e agriturismi sono alle stelle, a Napoli e in provincia.

I trasporti