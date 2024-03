Infarto sul Vesuvio: turista tedesco salvato dalle guide vulcanologiche

È arrivato in cima al cratere e poi si è accasciato per terra. Non solo per la stanchezza, il suo cuore si è fermato. Un turista tedesco di nome Jürgen di 79 anni, in visita al Vesuvio per Pasqua insieme ad un gruppetto di conterranei, poteva morire oggi a quota mille a causa di un infarto. Invece, l’intervento tempestivo delle Guide Vulcanologiche Presidio Permanente Vulcano Vesuvio gli ha salvato la vita. Ed ora sono i suoi angeli. È accaduto tutto poco dopo le 15 quando le guide hanno visto l’anziano accasciarsi per terra, di queste è intervenuto subito Nicola Fedele che, accortosi che l’anziano fosse in difficoltà, a cominciato a praticargli un massaggio cardiaco.

Poi sono intervenute le altre guide, tra cui Luigi Maisto, che hanno utilizzato uno dei defibrillatori forniti dall’Ente parco nazionale del Vesuvio (di recente la dotazione è stata aumentata con altri tre strumenti) e hanno rianimato l’anziano. Subito dopo è intervenuta l’ambulanza dell’Ente, più quella del 118. Intanto, però, che arrivava l’auto con il medico a bordo, un turista Veneto, medico rianimatore, si è offerto per visitare il tedesco e gli ha rilevato i parametri vitali. Poi l’80enne, anche diabetico è sovrappeso, è stato trasportato all’Ospedale del Mare.

«Questa Pasqua per noi sarà ancora più felice - ha detto Paolo Cappelli, presidente del presidio permanente Guide Vulcanologiche Vulcano Vesuvio- sapendo di aver salvato una vita.

Orgoglioso di tutto il gruppo da me rappresentato che ogni giorno vigila il cratere per assicurare le visite in totale sicurezza».