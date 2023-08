Avellino, ragazzi distruggono i bagni pubblici; il sindaco: «Ecco il video di due idioti»

Due ragazzi distruggono i bagni pubblici in piazza Libertà ad Avellino, il sindaco Gianluca Festa pubblica il video delle telecamere di videosorveglianza. E promette azioni consequenziali.

«Tolleranza zero per chi danneggia i beni comunali – scrive Festa sulla sua pagina Facebook - Vedere due perfetti idioti devastare così i bagni pubblici di piazza Libertà, sfregiando la nostra città non è più tollerabile. Adesso basta. Grazie alle immagini in nostro possesso staneremo questi idioti e, con l’aiuto dell’autorità giudiziaria, li puniremo in maniera esemplare. Ognuno di noi, però, è chiamato a fare la propria parte».

«Per questo mi rivolgo alla stragrande maggioranza dei ragazzi sani e coscienziosi della città. Denunciate senza timore chi commette questi gesti. Denunciate questi imbecilli. Chi sventra le finestre, sfonda le porte, distrugge i gabinetti o imbratta i muri non ama Avellino. E Avellino non merita tutto questo».