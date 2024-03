Napoli, inaugurato il vicolo dedicato alle donne: «Un piccolo faro di speranza»

Inaugurato a Napoli il primo vicolo dedicato alle donne che hanno fatto la storia. Siamo in vicoletto Donnaregina, tra via Duomo e il Museo Diocesano. Qui, dopo mesi di lavoro, è stato portato a termine un grande lavoro di riqualificazione. Qui, da oggi, sarà possibile passeggiare in sicurezza.

Nel vicoletto, tagliato il nastro dell’inaugurazione, è possibile camminare tra donne che hanno fatto la storia. Donne immortali. E non è un caso che l’evento sia stato oggi, Giornata Internazionale della Donna. Sette protagoniste: Frida Kahlo, Michela Murgia, Rita Levi Montalcini, Artemisia Gentileschi, Maddalena Cerasuolo, Guerriera Guerrieri e Matilde Serao.

Sette donne che hanno sfidato il loro tempo. Antesignane, avanguardiste. Donne che sono riuscite ad essere immortali. Come Rita Levi Montalcini, premio Nobel, Maddalena Cerasuolo, partigiana che salvò il ponte della Sanità dalla furia nazista durante le Quattro Giornate di Napoli, o come Matilde Serao, donna Matilde, la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano.

A dare vita ai sette volti, le artiste Trisha Palma e Giulia Pagano, scelte dall’Associazione “Vicolo della Cultura”. Associazione che ha voluto ripetere in questa traversina di via Duomo l’esperienza già fatta nel rione Sanità. E questo è stato possibile grazie a FlixBus, A&M Bookstore, Pred e Brand Salad.

Inoltre, grazie alla sensibilità dei giovani titolari di A&M Bookstore, nel vicoletto sono state installate due casette per il bookcrossing. Un modo per permettere a chiunque di far circolare i propri libri donandone a chi non può permettersene. Quello che è nato non è soltanto un museo a cielo aperto, ma sarà un crocevia di arte, di vita. Un punto di riferimento per la parità di genere.

«Napoli è una destinazione cruciale nel nostro network che sta vivendo una nuova stagione di turismo e attenzione internazionale, – dichiara Roberto Calise, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di FlixBus Italia – unica meta italiana fra le prime cinque destinazioni costiere del continente collegate dai nostri bus. Non a caso Napoli è tra le città di punta della recente campagna pubblicitaria “More life in real life” incentrata sui viaggiatori e sulle loro esperienze, andata in onda sino a dicembre in TV e su diversi canali online. Siamo dunque felici di supportare un’iniziativa di giovani artisti e associazioni per restituire ai valori dell’anticamorra e della parità di genere un angolo dimenticato di questa splendida città».

«Questa idea nasce nel rione Sanità, con due beni confiscati alla camorra che gestiamo da 5 anni. – commenta Davide D’Errico, fondatore del progetto Vicolo della Cultura – Da lì è nata l’idea di creare vicoli che si rigenerino grazie all’arte, alla street art, ai libri. Dove tutti possono prendere gratis dei libri. È un progetto di rigenerazione urbana, sociale, culturale, con cui vogliamo provare a cambiare la storia dei vicoli di Napoli».

«L’idea è nata dai ragazzi di A&M Book con Vicolo della Cultura. – aggiunge Trisha Palma, street artist – Volevamo rigenerare questo vicolo con i volti delle donne, visto anche il nome del vicoletto, “Donnaregina”. Abbiamo scelto una donna per ogni settore. Frida Kahlo, Michela Murgia, Rita Levi Montalcini, Maddalena Cerasuolo, Artemisia Gentileschi, Guerriera Guerrieri e Matilde Serao, per me molto importante».

«Siamo riusciti a dare luce al vicoletto Donnaregina. Ci Provavamo da anni. – conclude Andre Ambrosino, titolare di A&M Bookstore – Ci provavamo da quando abbiamo aperto. È sempre stato abbandonato. Sempre qui, anni fa, ci hanno derubati. Noi avevamo abbassato le serrande per protesta, fino a oggi. Quando il progetto ha finalmente visto la luce».

L’inaugurazione, prevista per le 17:30, è iniziata poco dopo le 18. Il nastro è stato tagliato alle 18:30. Erano presenti, tra gli altri, i titolari di A&M Bookstore, rappresentanti della IV Municipalità, il Direttore della Gestione Museale del Donnaregina Elio De Rosa, le artiste Palma e Pagano, e il Responsabile delle Relazioni Istituzionali di FlixBus Italia Roberto Calise.