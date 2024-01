Capodanno senza eventi, Caserta prova il Carnevale con la sfilata dei carri

Dopo un Capodanno senza eventi, a Caserta torna invece, domenica 4 febbraio, il Carnevale: sarà un'iniziativa gratuita organizzata dal Comune insieme all'Associazione «L'Arca», che vanta una lunga esperienza nel settore, essendosi occupata in passato della realizzazione del Carnevale a Capua, a Santa Maria a Vico e in altre località della provincia.

La partenza della manifestazione è prevista in Piazza Vanvitelli (ore 11), dove giungeranno ben 10 carri allegorici per una sfilata che prevederà anche musica, lancio di coriandoli e animazione per i più piccoli. Nel pomeriggio (a partire dalle 17), invece, i carri si sposteranno in Corso Trieste, dove sfileranno nell'area Ztl, ovvero nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Colombo e Piazza Dante.

Fino a sera (ore 20) ci saranno animazione e spettacoli musicali, impreziositi dalla presenza dei Bottari.

«Per il secondo anno consecutivo - spiega il vicesindaco e assessore agli Eventi, Emiliano Casale - l'amministrazione organizza il Carnevale in città. Si tratta di una manifestazione completamente gratuita, che non comporta alcuna spesa a carico della collettività. Quest'anno siamo riusciti anche ad aumentare i carri allegorici, che da 7 passano a 10, e avremo il privilegio di ospitare un'eccellenza quale i Bottari, che nel pomeriggio animeranno il centro città con straordinarie esibizioni. Anche questo evento si inserisce nell'ambito della programmazione che abbiamo realizzato per l'anno 2024 e che presenteremo il 5 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano. In questo modo, annunceremo con largo anticipo tutte le iniziative culturali e gli spettacoli in programma durante l'intero anno, al fine di poterci organizzare in tempo ed effettuare un'adeguata accoglienza turistica».