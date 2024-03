Sicurezza sul lavoro, l'Asl Caserta programma corsi di formazione obbligatori

Il piano nazionale della prevenzione (Pnp) 2020-2025 ha come obiettivo il contrasto alle disuguaglianze di salute attraverso azioni tese al mantenimento del benessere in ogni fase della vita e in ogni ambito, tra cui, ad esempio, i luoghi di lavoro. In quest’ottica, il piano mirato di prevenzione (Programma predefinito PP06 del Pnp) rappresenta lo strumento in grado di organizzare le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese, per garantire trasparenza, equità e uniformità dell’azione pubblica e una migliore consapevolezza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori dei rischi e delle conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza. In questo ampio perimetro si collocano i piani tematici, tra cui quelli del programma predefinito PPO8 del Pnp e cioè le azioni riguardanti la prevenzione delle patologie da sovraccarico biomeccanico e delle patologie legate all’esposizione a cancerogeni occupazionali.

L’Asl di Caserta, diretta dal dottor Amedeo Blasotti, a cura del personale del dipartimento di Prevenzione dell’Asl, diretto dal dottor Giancarlo Ricciardelli, ha programmato i corsi obbligatori di formazione per l’anno 2024 per le attività di prevenzione sui rischi e conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La direzione scientifica dei programmi è affidata alla dottoressa Sara Fusco, referente Asl Caserta per la linea Pp06, e al dottor Paolino Petillo, referente Asl Caserta per la linea Pp08, mentre della segreteria scientifica si occuperanno la dottoressa Leonilde Pezone, referente del gruppo di lavoro della linea Pp06, la dottoressa Rosa Orabona, referente del gruppo di lavoro della linea Pp08, e l’infermiera professionista Concetta Petruolo.

I corsi sono rivolti al personale dei servizi di vigilanza dell’Asl, ai medici del lavoro competenti, ai medici di Medicina generale, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende del territorio, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e agli stakeholders.