Marano, banditi in azione nel centro diagnostico: via con le casse automatiche

Allarme furti a Marano e banditi in azione finanche in un noto centro diagnostico. Hanno fatto irruzione in piena notte nel centro diagnostico Romeo, ubicato nella centralissima via Emilia.

I malviventi hanno parcheggiato lungo la carreggiata, hanno divelto la saracinesca e sono usciti fuori, dopo pochi minuti, con le casse automatiche dove gli utenti prenotano e pagano per le prestazioni sanitarie.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale compagnia. Il bottino del furto non è stato ancora quantificato. I filmati sono al vaglio dei militari dell'Arma di via Nuvoletta.