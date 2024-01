Arzano, auto come ariete al Vimi bar

Ancora attività commerciali nel mirino dei ladri ad Arzano. L’ultimo furto risale solo a poche ore, quando i malviventi sono entrati in azione al Vimi bar di via Volpicelli. La serranda è stata sfondata con un’auto usata come ariete. Dopodiché, sono stati portati via diversi pacchetti di sigarette e la cassa continua. Il danno non è stato ancora stimato. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale, che hanno attivato immediatamente le indagini. I militari dell’Arma mirano ad arrivare ai responsabili in tempi ristretti.

Il titolare dell’attività, ancora turbato dall’accaduto, ha commentato: «Ci sentiamo lasciati soli al nostro destino».

Anche il mondo politico ha fatto riferimento all’episodio. Arzano Alternativa chiede un intervento tempestivo: «Come forze politiche che si oppongono alla attuale amministrazione, sarebbe opportuno organizzare una manifestazione o un consiglio monotematico.

La questione va discussa e gestita con Prefettura e Procura».