Ottaviano, arrestati tre ladri di auto: sequestrate anche centraline per aggirare i sistemi elettronici dei veicoli

Un’auto sospetta segnalata molte volte nelle strade vesuviane, all’interno tre volti conosciuti ai carabinieri della sezione operativa di castello di cisterna.

Grazie alle tracce lasciate nel corso degli ultimi giorni, i militari hanno ricostruito il perimetro all’interno del quale avrebbero potuto operare.



Noti per reati specifici, non avrebbero tardato a colpire, forzando e rubando qualche veicolo parcheggiato.

La strategia messa in atto, complici anche gli svariati servizi di pattuglia sul territorio hanno consentito, ieri sera, di individuare quell’auto.

I carabinieri hanno atteso il momento giusto per intervenire, coperti dalla discrezione di una macchina civetta.

Il colpo è arrivato in via Plinio, nel comune di Ottaviano.

È lì che 3 hanno forzato e messo in moto una Fiat 500 in sosta, percorrendo poi pochi metri prima di essere bloccati e arrestati.

Tra i loro attrezzi da lavoro, i militari hanno sequestrato chiavi universali, grimaldelli e diverse centraline per aggirare le protezioni elettroniche dei veicoli più recenti.

In manette Gennaro Corvino, Michele La Gala e Angelo Pio Esposito, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Sono ora in attesa di giudizio.