Incidente stradale in città, conducente positivo all'alcoltest

Incidente stradale questo pomeriggio, verso le ore 15, in via dei Longobardi, a Benevento. Una Fiat Punto, condotta da O.M. di 28 anni, ha urtato violentemente un furgone Fiat Ducato condotto da A.A., 55enne. Ambedue i veicoli hanno riportato notevoli danni alla carrozzeria.

Sul posto sono intervenuti due pattuglie della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso. Contestata la violazione di cui all’art. 145 del codice della strada al conducente della Fiat Punto per aver omesso, nella rotonda, di dare la precedenza agli altri veicoli marcianti. Più grave la situazione del 55enne che è risultato positivo al test alcolemico: per lui gli agenti hanno disposto il ritiro della patente ed il fermo amministrativo del mezzo oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria.

“Continua nella nostra città la corsa a commettere imprudenze mentre si è alla guida – osserva il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco – e sono continui i nostri interventi per rilevare i sinistri stradali.

L’anno scorso ve ne sono sati circa trecento con sessanta patenti ritirate, poi sospese dalla Prefettura di Benevento. Ciò nonostante si continua a correre e a non dare la precedenza negli incroci".