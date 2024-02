Incendio in centro: evacuato un appartamento

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi ad Amorosi per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. In particolare, le fiamme, sono divampate nel piano superiore di uno stabile, in una stanza utilizzata come deposito e dove erano accantonati alcuni oggetti.

A dare l’allarme, sono stati gli stessi proprietari dell’immobile che hanno notato il fumo e immediatamente allertato i Vigili del fuoco. Sul posto, sono giunti i caschi rossi del vicino distaccamento di Telese Terme e un’autobotte proveniente dal comando provinciale di Benevento. Per fortuna, i Vigili del fuoco sono riusciti ad ad impedire la propagazione delle fiamme - probabilmente scatenate da un corto circuito - spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non ci sono inoltre da registrare feriti ma solo tanto spavento.