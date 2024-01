Fiamme in un garage, distrutti due mezzi

In Valle caudina, la notte scorsa, è divampato un incendio all'interno di un garage. Le fiamme hanno travolto e distrutto diverse attrezzature e due mezzi, una Fiat Panda e una Ape Car. È accaduto ad Airola, in via Profica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della compagnia di Montesarchio.

Le forze dell’ordine, dopo i primi rilievi del caso, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e, al momento, sarebbe da escludere l’origine dolosa.