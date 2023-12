Elezioni comunali, a Durazzano in cinque annunciano il loro impegno

E’ tempo di guardare alle prossime elezioni comunali a Durazzano. Nel 2024 scade il terzo mandato del sindaco Alessandro Crisci e tra le file della sua maggioranza che chi è già pronto ad ufficializzare il proprio impegno in vista della tornata elettorale.

Alessandro Buffolino, Antonio D’Iglio, Luca De Lucia, Francesco Marciano e Gino Vigliotti con una nota hanno così voluto annunciare la decisione di presentarsi nuovamente agli elettori durazzanesi.

«Dopo la scelta del sindaco Crisci di non candidarsi alle elezioni 2024 - scrivono i cinque -, abbiamo deciso di continuare con il nostro impegno politico e ci presentiamo con coerenza e compattezza ai nastri di partenza della prossima campagna elettorale.

In questi anni oltre al dato politico, si è saldato un gruppo forte, coeso e leale al suo interno».

«Su tali basi granitiche - spiegano - parte ufficialmente il nostro nuovo progetto basato su alcuni principi fondamentali. Apertura: perché nessuno venga escluso perché mosso da ragioni politiche sane e positive. Dialogo: con tutti coloro che abbiano a cuore le sorti della nostra comunità, perché Durazzano ha di fronte a sé tante e nuove sfide che impongono di aggregare e non escludere le forze attive, in un’ottica lungimirante volta alla crescita sociale, culturale ed economica del nostro paese. Confronto: per scrivere insieme un programma che valorizzi ciò che abbiamo e si proponga di realizzare ciò che non abbiamo! insomma: partire umilmente da ciò che siamo per costruire il futuro che vogliamo».

«Artefici del nostro destino, apre oggi - concludono Buffolino, D’Iglio, De Lucia, Marciano e Vigliotti - il nostro laboratorio e prende ufficialmente il via il cammino verso le prossime elezioni con un unico obbiettivo: il benessere di Durazzano e dei suoi cittadini».