Guasto alla condotta, a rischio i servizi idrici a Sant'Agata de' Goti e Durazzano

A rischio i servizi idrici per i cittadini di Sant'Agata de' Goti e Durazzano serviti da Alto Calore a causa di una rottura sulla condotta adduttrice "DN 300" nel territorio di Moiano.

«L’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei comuni di Sant'Agata de' Goti e Durazzano - la comunicazione di Alto Calore - è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel pomeriggio».