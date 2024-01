«Percorsi di costruzione per una Economia della pace», al via il progetto di istituto de' Liguori e Università del Sannio

Ha preso il via questa mattina a Sant'Agata de' Goti il progetto "Percorsi di Costruzione per una Economia della pace" che vede assieme istituto superiore "de' Liguori" e Università degli Studi del Sannio. Ad ospitare l'incontro l'aula consiliare di palazzo San Francesco dove erano presenti tra gli altri il dirigente dell'istituto "de' Liguori" Maria Rosaria Icolaro, il consigliere comunale con delega all'Istruzione Nunzia Meccariello e per l'Università la dottoressa Rossella Del Prete, referente per le Azioni di Orientamento dell’Unisannio, e la professoressa Roberta Mongillo, professore associato di Diritto privato presso l’Università degli Studi del Sannio presso i Corsi di Laurea in Economia Aziendale ed Economia Bancaria e Finanziaria e Diritto della Proprietà intellettuale e Intelligenza artificiale presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Il percorso formativo (POT) al via questa mattina vede coinvolti i ragazzi delle classi IIIB e IVB del Liceo Scientifico Cambridge ed è il risultato, hanno spiegato dal "de' Liguori", di una fattiva collaborazione tra l'istituto santagatese e l’Università di Benevento.

Un'iniziativa che rientra tra le attività di orientamento sia della scuola superiore che dell'ateneo sannita.

Come primo appuntamento, i ragazzi hanno quindi seguito la lezione, tenuta dalla professoressa Roberta Mongillo, su "Sviluppo sostenibile e proprietà intellettuale: il progresso tecnologico come via verso la pace".