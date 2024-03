Open House Day, all'Unisannio c'è «Riflesso»

All'Unisannio, nella «Giornata nazionale delle Università» in programma mercoledì 20 marzo in piazza Guerrazzi, saranno presenti anche gli allievi del progetto educativo «Riflesso» con capofila la cooperativa «Oltre le Mura» di Benevento. Durante l'Open House Day l'ateneo presenterà la sua offerta formativa agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori. Saranno impegnati nelle attività di orientamento anche gli oltre 300 discenti dell'istituto «Francesco De Sanctis» di Sant'Angelo dei Lombardi, attualmente coinvolti nel progetto «Riflesso».



Questo programma di intervento educativo e formativo è dedicato, in particolare, ai giovani allievi e alle persone inattive, definite con l'acronimo di derivazione inglese “neet”, in riferimento a coloro che non sono impegnati né nell'istruzione, né in percorsi formativi e neppure in attività lavorative. Il progetto «Riflesso» si concretizza, tra l'altro, con setting esperienziali personalizzati, percorsi di sviluppo di soft skill, laboratori di coding, percorsi di orientamento ai sistemi produttivi locali, alla formazione superiore e/o universitaria.



La coordinatrice progettuale e presidente di «Oltre le Mura», Camen Cenicola, spiega: «Si tratta di percorsi educativi mirati, per contrastare nei giovani l'abbandono scolastico e il purtroppo dilagante fenomeno del disinteresse giovanile all'istruzione, alla formazione e al lavoro. Colgo l'occasione per ringraziare il delegato per l'orientamento dell'Unisannio, professor Ennio Cavuoto, per la sua disponibilità».