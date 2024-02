Benevento, in cento per il contest «I grandi ponti» targato Ance: premi agli studenti

Sono oltre 100 gli studenti del quarto e quinto anno di cinque istituti superiori del Sannio e dell'Irpinia che hanno partecipato alla seconda edizione del contest «I Grandi Ponti: Immagina, Modella e crea il tuo ponte, poi lo testeremo insieme». I ragazzi si sono cimentati nella costruzione di ponti in miniatura realizzati solo con l'utilizzo di legnetti e colla. I modelli sono stati poi sottoposti a una prova di carico. Premiati i tre modellini che hanno resistito a un carico più elevato e conferiti due premi speciali alle strutture «architettonicamente» e «strutturalmente» più belle. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, è stata organizzata nell'ambito delle attività di orientamento messe in campo dall'Unisannio e in particolare dal corso di laurea in Ingegneria civile. Ance Benevento ha nuovamente messo in palio tre premi: primo premio da 600 euro all'istituto «Galilei Vetrone» di Benevento con oltre 43 chili di carico sopportato; secondo da 400 euro al «Carafa Giustiniani» di Cerreto Sannita con 36 chili sopportati; terzo da 200 euro al liceo «Parzanese» di Ariano Irpino con 30 chili sopportati. Premio speciale Ordine Architetti di 200 euro per la struttura architettonicamente più rilevante è stato conferito all'istituto «Carafa Giustiniani» di Cerreto, mentre il premio speciale Ordine Ingegneri di 200 euro per il miglior modellino strutturale è stato conferito al «Galilei Vetrone», plesso di Guardia Sanframondi

«Prosegue il nostro impegno con i giovani - spiega Mario Ferraro, presidente Ance Benevento -. Il contest rappresenta uno strumento efficace che riesce a catturare l'attenzione degli studenti e ad avvicinarli, attraverso una competizione, al mondo dell'edilizia». Il professor Giuseppe Maddaloni, ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Unisannio, sottolinea l'importanza di iniziative educative di questo genere: «La progettazione e la costruzione di ponti sono una parte essenziale dell'ingegneria civile, e questo contest offre agli studenti l'opportunità di applicare concetti teorici in un contesto pratico. Inoltre, l'elemento competitivo stimola la creatività e la determinazione degli studenti, incoraggiandoli a superare sfide e a perseguire l'eccellenza». Il rettore dell'ateneo sannita Gerardo Canfora esprime inoltre la sua fiducia nella capacità delle studentesse e degli studenti di trarre ispirazione da questa esperienza e di applicare le competenze acquisite in futuro. «Gli ingegneri del domani – aggiunge - sono gli studenti di oggi.

Sono certo che questa esperienza contribuirà a coltivare una nuova generazione di talenti nell'ambito dell'ingegneria civile, pronti a contribuire alla costruzione di un futuro più resiliente e sostenibile».