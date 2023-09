SudInvest: per il gotha delle Asi a Benevento politici ed esperti da tutta Italia

Per il gotha delle Asi di Italia, SudInvest, che si riunirò a Benevento dal 20 al 23 settembre sono attesi in città esponenti politici nazionali, esperti, docenti, manager nazionali e internazionali e rappresentanti del mondo associativo.

Per la giornata di mercoledì 20 settembre a Roma sono in programma i saluti iniziali di Maurizio Gasparri vice presidente del Senato. A condurre il dibattito Stefania Pinna giornalista Sky Tg24. Interviene Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Federico Freni sottosegretario di Stato dell’Economia e delle Finanze, Roberto Napoletano direttore del Quotidiano del Sud, Clemente Mastella Sindaco di Benevento e direttivo Anci, Antonio Visconti presidente Ficei e Luigi Barone portavoce Ficei e presidente Asi Benevento.

Nel capoluogo sannita nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:45 presso il teatro comunale che ospiterà la kermesse per tutta la sua durata, interverranno sul tema «Le Asi da Nord a Sud, contributo per lo sviluppo» Andrea Ferroni direttore generale Ficei, Clemente Mastella, Nino Lombardi presidente della provincia di Benevento, Luigi Barone, Antonio VIsconti presidente Ficei, Girolamo Pettrone commissario camera di commercio Irpinia-Sannio.

Al secondo dibattito che ha inizio alle ore 18:30, sul tema dell' «Energie rinnovabili, superare le diffidenze», presiede Domenico Mariani direttore generale Asi Bari, conduce Andrea Ducci giornalista del Corriere della Sera. Ne discutono Oreste Vigorito presidente Confindustria Benevento, Simone Togni Presidente Anev, Caterina Belletti Consigliere di Amministrazione Gse, Paolo Raia Country Chair Rwe Renewables Italia, Letizia Magaldi vicepresidente Magaldi Green Energy, Leonardo Valle presidente Cethegus Scpa, Stefano Ciafani presidente Legambiente, Gennarino Masiello vicepresidente Coldiretti, Gerardo Canfora rettore Unisannio, Vidmantas Janulevicius presidente confederazione industriali lituani, Fiorello Primi presidente «I borghi più belli d’Italia», Chicco Testa Presidente AssoAmbiente, Vannia Gava viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Per la giornata di giovedì 21 settembre dedicata al tema dell’ "Alta capacità, logistica e rete infrastrutturale per far ripartire le aree interne", presiede Mimmo Vessichelli vicepresidente Asi Benevento e conduce il giornalista Pierluigi Melillo.

Ne discutono Pasquale Pisano presidente Asi Avellino, Emilio De Vizia presidente Confindustria Avellino, Oreste Vigorito presidente Confindustria Benevento, Renato Brunetti amministratore delegato Unidata. Tra questi presente anche il fondo di investimento canadese Boldyn Networks in trattativa con il comune di Benevento per la creazione di una smart city con installazione 5G e gestione di impianti sportivi per eventi internazionali, rappresentato dal Ceoo Riccardo D’Angelo. Presenti inoltre Umberto De Gregorio presidente e Ad Eav, i consiglieri regionali Gino Abbate ed Erasmo Mortaruolo, Caterina Belletti consigliere di amministrazione Trenitalia, Nicola Montesano Capo Compartimento Anas Campania, Rino Buonopane presidente provincia di Avellino, Nino Lombardi presidente provincia Benevento, Luca Cascone presidente Commissione trasporti e consigliere regioanale.

Per la seconda sessione dedicata al tema delle Zes, presiede Antonio Visconti presidente Ficei e conduce il giornalista Nando Santostaso. Ne discutono Costanzo Carrieri presidente Asi Taranto, Barbara Porru presidente Cacip Cagliari, Giosy Romano commissario di governo Zes Campania-Calabria, Rocco Salvatore Fuina consigliere regionale Basilicata, Manlio Guadagnuolo commissario di governo Zes Adriatica, Floriana Gallucci commissario di governo Zes Ionica, Maurizio D’Amico segretario Femoza, Vito Grassi vice presidente Confindustria, Piero De Luca deputato Pd, Renato Loiero consigliere per il bilancio del presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Castiello sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il terzo dibattito della giornata sul tema «La burocrazia che morde le imprese, occorre una vera semplificazione per ripartire», presiede Vittorio Rina presidente Asi Brindisi, conduce Andrea Bassi giornalista del Messaggero.

Ne discutono Luigi Barone, Emilio Paolo Salvia professore diritto pubblico alla Sapienza, Francesco De Angelis presidente consorzio industriale del Lazio, Gerardo Capozza segretario generale automobile Club d’Italia, Gianluigi Traettino presidente Confindustria Campania, Antonio Agostini consigliere della Corte dei Conti, Catello Maresca magistrato Corte D’Appello di Campobasso, Dario Costantini presidente Cna, Alfonso Graziano Magistrato Tar Campania, Sergio Zeoli magistrato consiglio di Italia, Stefano Graziano deputato Pd, Annarita Patriarca segretario presidenza camera dei deputati, Domenico Matera senatore sannita.

Per la giornata di venerdì sul tema del codice degli appalti, presiede Gianluca Maria Esposito professore ordinario diritto amministrativo della Sapienza, conduce il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Angelo Agrippa. Saluta Giuseppe Busia presidente dell’Anac.



Ne discutono Giuseppe Savini presidente Arap Abruzzo, Rosanna Toni area legale consorzio Asi Salerno, Alfonso Celotto professore diritto costituzionale, Mario Ferraro Presidente Ance Benevento, Carlo Marino presidente Anci Campania, Paolo Cirillo presidente Sezione Consiglio di Stato, Marco Osnato presidente commissione finanze della Camera.

Sul secondo dibattito, a partire delle ore 16:30, sul tema dell’"autonomia differenziata «riforma di vantaggi o svantaggi?" introduce Luigi Barone, modera Andrea Pancani conduttore Coffee Break La7 che intervista il governatore Vincenzo De Luca.

A seguire, dibattito su «Competenze, formazione e valorizzazione delle risorse umane. I consorzi industriali alla sfida del reshoring» presiede Fabrizio Russo presidente Coseveg Venezia Giulia, conduce Francesco Pionati direttore giornale Radio Rai.

Ne discutono l’arcivescovo Felice Accrocca, Aldo Carta direttore generale Cipnes Gallura, Raffaella Pignetti presidente Asi Caserta, Paolo Capone segretario segretario generale Ugl, Francesco Cavallaro segretario generale Cisal, Costanzo Jannotti Pecci presidente Confindustria Napoli, Fulvio Martusciello eurodeputato, Francesco Di Ciommo prorettore Luiss, Cosimo Rummo ad «Rummo», Giuseppe Acocella rettore Unifortunato, Eustacchio Papapietro presidente giovani Confapi, Adriano Giannola presidente Svimez, Dario Carotenuto segretario commissione lavoro alla Camera dei deputati e Claudio Durigon sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali.

In serata il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari in piazza Roma a partire dalle ore 21.

Per la giornata conclusiva, sul dibattito inerente la filiera aeronautica e spaziale fattore di sviluppo economico, presiede Girolamo Pettrone, conduce il diretto de Il Denaro Alfonso Ruffo.

Intervengono Mario Cosmo direttore scienza e ricerca Agenzia Spaziale italiana, Roberto Tartaglia Polcini presidente GeneGis e ceo Mapsat, Luigi Carrino presidente Lac Campania, Gianni Lettieri presidente Atitech, Antonio Marchiello assessore regionale campano alle attività produttive.

Per le conclusioni del seminario sul dibattito «Rafforzare i comuni. Una necessità per rispondere ai bisogni dei cittadini», introducono Antonio Visconti presidente Ficei e Andrea Prete presidente Unioncamere, conduce Gianni Trovati gornalista del Sole 24 Ore. Intervengono Antonio De Caro presidente Anci, Roberto La Galla sindaco di Palermo e Clemente Mastella.

Le conclusioni, a partire dalle 12:15, sulla «Sicurezza delle aree industriali. Una priorità per lo sviluppo», introduce Luigi Barone. Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico intervista Matteo Piantedosi ministro dell’Interno.