Sanremo, Mastella: «Contro Geolier è razzismo»

«Mi ha fatto dispiacere l'episodio un po' razzistico contro Geolier. Non è il mio preferito ma sento le mie nipotine, che sono due fans, e pensano che avrebbe merito di vincere». Così il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, ha commentato sulla pagina ufficiale del suo movimento politico il secondo posto del cantante partenopeo alla 74esima edizione del festival di Sanremo.

Sulla vincita di Angelina Mango, figlia del più celebre Pino Mango ha commentato: «Contento per Angelina Mando, conoscevo il papà ed è davvero brava». Il primo cittadino di Benevento ha espresso anche gradimento per la "impeccabile" conduzione di Amadeus e Fiorello. «Conosco Fiorello - ha scritto Mastella - da quando faceva l'animatore in un villaggio che ho frequentato in Costa D'Avorio, tra noi è restato un buon rapporto».