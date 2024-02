Distretti diffusi del commercio, riunione in Provincia

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha presieduto stamani una riunione sui Distretti diffusi del commercio, già istituiti dalla Regione Campania, nei quali sono compresi solo Comuni che fanno parte del territorio sannita.

Al centro della discussione le attività dei distretti sanniti istituiti, la loro integrazione con altri settori produttivi (artigianato, servizi e turismo) e la valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescerne l’attrattività anche rigenerando il tessuto urbano. Sono state dibattute nel corso della riunione la situazione attuale dell’economia e della società locale, le criticità e le prospettive per individuare le possibili misure e i programmi atti a realizzare, nel contesto di una presa d’atto delle profonde differenziazioni e diversificazioni territoriali e socio-economiche esistenti in Campania tra fascia costiera ed aree interne: programmi di riqualificazione dei borghi; sostegno alle attività produttive; supporto alle stesse attività dei distretti soprattutto per le politiche di marketing.

Al termine è emersa la comune volontà di richiedere la convocazione di un tavolo di confronto tecnico con la partecipazione della Regione Campania e degli stessi distretti diffusi del Commercio da tenersi presso la sede della Provincia.

Erano presenti all’incontro: il vice presidente della Provincia Alfonso Ciervo, quale consigliere provinciale delegato al commercio; i rappresentanti dei Distretti commerciali diffusi “Taburno”, “Titerno”, “Alto Sannio” e urbano di “Benevento” (Ciervo, Raffaele Di Lonardo, sindaco di Guardia Sanframondi, Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara, Luigi Amborsone, assessore alle Attività produttive del Comune capoluogo, e i coordinatori Ignazio Catauro per “Taburno” e “Alto Sannio”, Giovanna De Vita per “Titerno”, Alessandro Verdicchio per “Benevento”).