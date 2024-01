Diga al collasso, oggi simulazione It-Alert per sei comuni

L’esercitazione di protezione civile per la sperimentazione del sistema di allerta alla popolazione – IT Alert – ha coinvolto questa mattina alcuni comuni delle province di Benevento e Caserta. Sei quelli sanniti che alle 12 hanno ricevuto il segnale di allarme sul proprio telefonino: lo scenario di rischio ipotizzato ha riguardato il collasso della diga di Presenzano (in provincia di Caserta) a seguito di un sisma di magnitudo superiore a 5 gradi della scala Richter.



L’esercitazione si è articolata in più fasi. Le prefetture di Benevento e Caserta, insieme alla Regione Campania, hanno coordinato le operazioni di vigilanza, controllo ed eventuale intervento coinvolgendo le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, le strutture sanitarie e i concessionari di strade e ferrovie. Sono stati convocati al tavolo anche la Provincia di Benevento e i comuni interessati dall’evento: Amorosi, Dugenta, Faicchio, Limatola, Melizzano, Puglianello.



Successivamente, è stato simulato il collasso della diga ed attivato il sistema di messaggistica It-Alert, attraverso la diramazione di un messaggio contenente l’informazione e l’indicazione dei comportamenti da adottare alla popolazione. Nell’ultima fase dell’esercitazione, è stata appurata la ricezione dell’sms attraverso alcuni 'volontari sentinella' delle associazioni di protezione civile, all’uopo individuati e dislocati dalla Regione nei territori coinvolti, che hanno provveduto a compilare, in tempo reale, un apposito

questionario.