Taburno, poker di interventi sulle provinciali: disco verde dalla Rocca

Il settore infrastrutture della Provincia di Benevento ha consegnato alla ditta affidataria di un apposito appalto i lavori di manutenzione straordinaria per quattro distinti tronchi di strade provinciali del comparto territoriale 5, nell'area del Taburno. Ad annunciarlo, in una nota, il presidente della Provincia Nino Lombardi, precisando che l'importo complessivo dei lavori è pari a circa 120mila euro. Il primo intervento riguarda la provinciale 109 al km 11+150, nel comune di Campoli Monte Taburno, dove verrà ripristinato nella sua integrità e completezza un muro in blocchi di pietra calcarea locale squadrata tipico della zona: il muro ha la funzione di contenimento

della strada ed è posto in un tratto di curva. Inoltre sarà ripulito il paramento murario reso fatiscente da radici,

infiltrazioni ed altro. Il secondo tronco stradale interessato dalla manutenzione straordinaria insiste al km 7+200 sulla provinciale 141 in territorio di Cautano: qui sarà rimessa in sicurezza una scarpata in prossimità del ponticello idraulico. Infatti in seguito al cedimento della scarpata si è creato un cospicuo dilavamento della massicciata stradale, con conseguenti pericoli per la circolazione dei veicoli sulla corsia di marcia in direzione Cautano. Un terzo intervento è previsto sulla stessa provinciale 141, sempre nel territorio di Cautano, ma al km. 6+600 in direzione Frasso Telesino: si procederà al disgaggio di alcuni massi pericolanti che incombono

in località «Vallone Chioccole». «Nel febbraio 2021 - ricordano dalla Rocca - numerosi massi calcarei aventi diametro anche superiore al metro precipitarono dalla collina a monte sulla provinciale imponendo, oltre alla rimozione dal piano viabile della roccia crollata, anche di delimitare l'area prossima alla parete rocciosa con steccato in legno e rete arancio con relativa segnaletica del pericolo. Oltre all'ispezione e pulizia generalizzata del tratto interessato, si procederà al disgaggio puntuale di massi per i quali necessita l'uso di martinetti

idraulici: gli interventi consentiranno la messa in sicurezza della collina e quindi della stessa arteria sottostante».

Un quarto intervento riguarderà, infine, la provinciale 108, nel territorio di Torrecuso, dal km 0+500 al km 5+700 tra la località Scauzone e l'intersezione con la Sp 154: in questo tratto saranno sistemati gli avvallamenti e i cedimenti che hanno deforamato oltre al nastro d'asfalto la stessa banchina, per una superficie di circa 3.000 metri quadri, con evidenti pericoli per la circolazione stradale.