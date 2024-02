Benevento cardioprotetta, la carica dei volontari

Quasi trecento persone hanno partecipato stamane, al Palaparente all'evento formativo di «Benevento Cardioprotetta», con slides, video e sessioni pratiche per apprendere manovre salva-vita e utilizzare i numerosi defibrillatori già collocati nei quartieri e nelle contrade della città. «Questa è una delle iniziative - ha spiegato il sindaco Clemente Mastella - di cui sono più orgoglioso perché preserva e protegge la vita umana. L'intervento tempestivo è fondamentale. Abbiamo già posizionato 12 defibrillatori, di cui 5 nelle contrade e 2 nel quartiere più popoloso, il Rione Libertà. Continueremo con imminenti installazioni a Pezzapiana e nella zona del Teatro Romano».

Il prossimo step, aggiunge il sindaco, saranno le scuole: quelle che ancora non hanno un defibrillatore potranno farne richiesta.

Dispositivi salva-vita anche in luoghi che saranno rinnovati e riqualificati come la stazione centrale o il futuro «Federal Building» di viale Atlantici.

Il consigliere delegato alla sanità Luca De Lipsis ha aggiunto: «Questa giornata formativa ha avuto un grande successo per il quale ringrazio gli istruttori di Squicciarini Rescue e i numerosi partecipanti: ripeteremo eventi di questo genere anche in funzione di aggiornamento didattico. Con un bel lavoro di squadra, l'amministrazione di Clemente Mastella ha raggiunto sul cruciale versante della cardio-protezione risultati di eccellenza: siamo un modello per tutto il Centro-Sud».