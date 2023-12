Napoli, rubato un defibrillatore durante un intervento di pronto soccorso: «Restituitelo, è di vitale importanza»

E’ stato rubato un defibrillatore durante il soccorso ad una persona in zona Agnano. Un’azione indegna, un furto che mette in difficoltà l’organizzazione di soccorso. L’appello sulla pagina facebook di «Nessuno tocchi Ippocrate»:

«Restituite il defibrillatore – si legge nel post - contattando la nostra associazione in privato, per noi e per la comunità questo apparecchio è di vitale importanza». Nel post si legge ancora: «Il nostro appello va inoltre a tutta la comunità di Napoli e provincia. Se vi viene proposto l’acquisto di una apparecchiatura denominata “Corpuls” identica a quella nella foto, avvisate immediatamente le forze dell’ordine, occhi aperti anche nei mercatini dell’usato».

L’ipotesi più accreditata è che sia opera di qualcuno che non sappia il valore della strumentazione asportata, o comunque un furto su commissione, o comunque consumato con l'obiettivo di tentare di rivendere il macchinario a strutture sanitarie private».